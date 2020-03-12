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İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
6 saat önce
İspanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
İspanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 968 olarak açıklandı.
İspanya'da vaka ve can kaybı sayısında artış görüldü. Yetkililer, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e, vaka sayısının ise 2 bin 968'e yükseldiğini açıkladı. İspanya'nın Galiçya bölgesi, Özerk Bask Bölgesi ve Murcia kentinde ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.
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