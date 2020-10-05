İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 800 bini geçti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 800 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 23 bin 480 artış tespit edildi.

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 800 bini geçti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 23 bin 480 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının bugün güncellediği verilere göre, 2 Ekim'de 789 bin 932 olan vaka sayısı 23 bin 480 artışla 813 bin 412 oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 3 günde 139 arttı.

Son 7 günde 366 kişi salgından hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 32 bin 225'e çıktı.

İspanya'da bugün açıklanan rakamların, Kovid-19'da vaka artışlarında son iki haftanın en düşük verileri olması dikkati çekti.

Bazı bölgelerde ek tedbirler uygulanıyor

Madrid ve Castilla y Leon özerk bölgeleri başta olmak üzere yaklaşık 11 milyon kişiyi etkileyecek şekilde, 576 belediyede serbest dolaşıma kısmi kısıtlama veya ek tedbirler uygulanıyor.

Bu belediyelerde polis, bazı giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturarak araçlarda bulunanlara seyahat nedenini soruyor. Sadece iş, okul, ikamet ve yasal mazeretlerde geçiş izni veriliyor.

Kısıtlamanın bulunduğu belediyelerde, 6'dan fazla kişiye toplanma yasağı, dükkan ve restoranların saat 22.00'de kapanması ve işletmelerdeki doluluk oranının yüzde 50'yi geçmemesi gibi önlemler de uygulanıyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 734 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 18'e, vaka sayısı da 79 bin 885'e çıktı.

Portekiz, İspanya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 800 bini geçti - Son Dakika

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