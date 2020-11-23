İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 512 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 512 kişi öldü

23.11.2020 21:09
İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 512 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 512 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 bin 886 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 512 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 bin 886 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son üç günde 512 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1067 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 43 bin 131'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca en son cuma günü 1 milyon 556 bin 730 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son üç günde 25 bin 886 artışla 1 milyon 582 bin 616'ya çıktığı kaydedildi.

İspanya'da mevcut durumda 17 bin 695 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 922'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Günlük 30 binlerde olan yeni vakaların son 1 haftadır 20 binin altına düşmesiyle birlikte bazı önlemler de gevşetildi.

Katalonya özerk yönetimi 38 gün aradan sonra yüzde 30 kapasiteyle de olsa bar ve restoranların açılmasına izin verdi.

İspanya ayrıca bugünden itibaren, hava ve deniz yoluyla riskli ülkelerden (mevcut durumda 65 ülke) gelenler için 72 saat önce yapılmış ve negatif sonucu çıkmış PCR testini zorunlu kılmaya başladı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 44 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 971'e, toplam vaka sayısı da 264 bin 802'ye çıktı.

Portekiz'de mevcut durumda 498'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 3 bin 241 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 512 kişi öldü - Son Dakika


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