İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 9 bini aştı - Son Dakika
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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 9 bini aştı

6 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı da 100 bini aştı.

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 9 bini aştı, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı da 100 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, dünyada İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya'da salgının başladığı andan bu yana günlük en yüksek ölüm artışı kaydedildi.

Ölü sayısı düne göre 864 artışla 9 bin 53'e çıktı. Vaka sayısı da son 24 saatte 7 bin 719 artışla 102 bin 136'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 hastalarından son 24 saatte 265 artışla 5 bin 872'si yoğun bakımda tutulurken, taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 388 artışla 22 bin 647'ye çıktı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ise ölü sayısı düne nazaran 262 artışla 3 bin 865 oldu.

Kentteki vaka sayısı düne göre 2 bin 331 artışla 29 bin 840'a çıkarken, 1514 hastanın yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 1849 ölü ve 19 bin 991 vaka bulunuyor.

En çok etkilenen aile ve şirketlere yönelik yeni tedbirler

Öte yandan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin ilan edildiği İspanya'da sol koalisyon hükümeti, üçüncü ekonomik yardım paketini açıkladı.

Alınan yeni önlemlerden bazıları şöyle:

"Salgından ekonomik boyutta en çok etkilenen yerlerde su, gaz ve elektrik kesintisi yapılması yasaklanarak ödeme sıkıntısı çeken ailelere yüzde 40'a varan indirimler yapılması, işini kaybeden veya geliri yüzde 40'tan fazla düşen ailelerde ipotek ödemelerinin en az 3 Mayıs'a kadar ertelenmesi, kira ödemeyecek durumda olanların evden çıkarılmalarının en az 6 ay askıya alınması ve bu durumda olan kişilere faizsiz ve 10 yıl geri ödemeli küçük kredi imkanı sağlanması, firmalara, çalışanlarının sosyal güvenlik prim ödemelerinde 6 aya kadar erteleme olanağı getirilmesi, işsizlik maaşı hakkı olmayan ve işini kaybedenlere aylık 447 avro yardım yapılması."

Kovid-19 İspanya'da hükümet krizine neden olabilir

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile üçüncü büyük parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kovid-19'la mücadelede alınan kararlar ve kriz yönetiminden dolayı hükümeti sert dille eleştirmeye başladı.

Hükümeti, "geç ve yetersiz tedbir almakla" suçlayan PP, 11 Nisan'da sona erecek olağanüstü halin uzatılmasına destek vermeyeceğini açıkladı.

Vox partisi ise Başbakan Pedro Sanchez'in istifa etmesini ve Kovid-19 salgını süresince ülkedeki en büyük 3 siyasi partinin (şu anda iktidarın büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi ile PP ve Vox) katılımıyla yeni bir hükümet kurulmasını önerdi.

Ülkede, sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında ocak ayı başında kurulan azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren küçük siyasi partilerden bazıları da hükümetin Kovid-19 salgınındaki yönetimini eleştiriyor.

Hükümet temsilcileri, siyasi partileri ve özerk yönetimleri eksik bilgilendirme gibi bazı konularda hata yaptığını kabul edip özür dilese de Kovid-19'un ileride bir hükümet krizine neden olma olasılığı da bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:46 Kaynak: AA

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