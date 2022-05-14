İspanya'da "monarşi mi cumhuriyet mi" sorusuyla halk oylaması yapıldı - Son Dakika

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, resmi geçerliliği olmamasına rağmen ilk kez ülke genelinde "monarşi mi yoksa cumhuriyet mi?" sorusuyla halk oylaması yapıldı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının iki partisi Birleşik Sol (IU) ve Podemos tarafından desteklenen halk oylaması için tüm büyük şehirlerdeki park ve meydanlara 725 oy kullanma masası kuruldu.

Halk oylamasını organize eden platformdan yapılan açıklamalarda, hiçbir bağlayıcılığı olmasa da halkın "monarşi mi yoksa cumhuriyet rejimiyle mi" yönetilmek istediğine karar vermesinin önünün açılabilmesi için bir girişim başlatmanın hedeflendiği belirtildi.

Oylamanın 10.00-15.00 saatlerinde yapıldığı ancak bazı yerlerde 19.00'a kadar uzatıldığı, Arjantin, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti ile bazı Avrupa ülkelerinde de oy kullanıldığı bildirildi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, halk oylamasına izin verilmemesi için yaptığı başvurular ise kabul edilmedi.

İspanya'da Kraliyet Ailesi, güven krizi yaşadı

Diktatör Francisco Franco dönemi (1936-1975) sonrasında ilk kez ülke genelinde monarşi sistemine karşı halk oylaması yapılırken, 2018 ve 2019'da üniversitelerde veya Madrid'deki bazı küçük yerleşim yerlerinde benzer oylamalar olmuştu.

İspanya'da Ekim 2020'de yayımlanan bir ankette, İspanyolların yüzde 40,9'unun cumhuriyet rejimiyle yönetilmeyi tercih ettiği açıklanmıştı.

İspanya'da Kraliyet Ailesi, özellikle eski Kral Juan Carlos'a ait yolsuzluk iddiaları ve özel hayat skandalları nedeniyle ciddi bir güven krizi yaşadı.

Normal şartlarda 2020'de yapılması planlanan halk oylaması, Kovid-19 salgını sebebiyle bugüne ertelenmişti.