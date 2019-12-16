İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi - Son Dakika Dünya

İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi

6 saat önce

İspanya 2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının, karşı ekibin oyuncusuna "Defol Nazi" şekildeki tezahüratlar sebebiyle maç yarıda kesildi

İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi, System.String[]

İspanya 2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının, karşı ekibin oyuncusuna "Defol Nazi" şekildeki tezahüratları sebebiyle maç yarıda kesildi


Albacete'de forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan Rayo Vallecanolu taraftarları stadyumda anons yaparak iki kez uyaran hakem Jose Luis Lopez Toca, futbolcu Zozulya'ya destek olmak için ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Albacete takımının kararını da dikkate alarak son 45 dakikayı oynatmadı.

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Rayo Vallecano, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:07 
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