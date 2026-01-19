İspanya'da Tren Kazası: 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
İspanya'da Tren Kazası: 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

19.01.2026 17:38
Kurtuba'da meydana gelen tren kazasında 39 kişi hayatını kaybetti, Başbakan yas ilan etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kurtuba kenti yakınlarında 18 Ocak pazar akşamı meydana gelen ve en az 39 kişinin ölümüne neden olan tren kazasından dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, iki hızlı trenin vagonlarının raydan çıkması sonucu birbirleriyle çarpıştığı kazanın olduğu Kurtuba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.

Basına açıklama yapan Sanchez, kazadan dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla birlik olarak kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Sanchez, sonrasında bütün enerjilerini kazanın nedenini ve varsa sorumlularını ortaya çıkarmak için harcayacaklarını kaydetti.

İspanya Başbakanı, "Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Devlet birlik içinde, koordineli ve sadakatle hareket ediyor. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu, ne olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve cevabı bildiğimizde, kamuoyunu mutlak şeffaflıkla bilgilendireceğiz." dedi.

Sanchez ayrıca, kaza sonrası sosyal medyada yayılan, "doğruluğu olmayan haberler" konusunda halkı uyararak, "Ne yazık ki, söylentiler yayılıyor ve bu büyük bir endişe ve acı yaratıyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Moreno da kazada hayatlarını kaybedenlerin yerlerini tespit etmek ve kimliklerini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini, dikkatli ve titiz yürütülen bu sürecin uzun olacağını aktardı.

İspanyol basını 39 kişinin hayatını kaybettiği, 12'si yoğun bakımda olmak üzere yaralı 43 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği kazada halen 20 kadar kişinin kayıp olduğunu belirtiyor.

"Çok garip bir kaza"

Adamuz yakınlarında 18 Ocak akşamı yerel saat ile 19.39'da (TSİ 21.39) meydana gelen kazada, Madrid-Malaga seferi yapan bir hızlı trenin arka vagonları henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkmış, karşı yönden gelen Madrid-Huelva seferinin gerçekleştiği tren de raylar üzerindeki bu vagonlara çarpmıştı.

Ulaştırma Bakanı Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde olduğunu vurgulayıp "Son derece garip bir kaza" değerlendirmesinde bulunurken, İspanya demiryolları işletmesi Renfe'nin başkanı Alvaro Fernandez Heredia da "İnsan hatası neredeyse tamamen dışarıda bırakılmış durumda. Makinist hata yaparsa, sistem bunu otomatik olarak düzeltir. O yüzden tahmin yürütmeyelim. Soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim. Kısa zamanda sonuç alamayız. Çok garip bir kaza." açıklamasında bulunmuştu.

Kazadan dolayı Endülüs bölgesinde bugün programda olan 200'den fazla tren seferi iptal edildi.

Kaynak: AA

