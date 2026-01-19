İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü - Son Dakika
İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü

19.01.2026 12:21
Endülüs'teki tren kazasında ölü sayısı 39'a yükseldi, 48 kişi hastaneye kaldırıldı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Endülüs özerk yönetimi ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberde dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasının ardından 48 kişinin tedavi gördüğü, 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının ise 39'a çıktığı açıklandı.

Jandarmanın kriminoloji uzmanlarının, hayatını kaybedenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için ekibe katılacağı duyuruldu.

Kazanın ardından Adamuz'da kurulan sahra hastanesinde 150'den fazla kişiye ilk yardımda bulunulduğu bildirildi.

200'den fazla sefer iptal edildi

İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.

Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Sanchez, tüm programlarını iptal etti

Başbakan Pedro Sanchez, kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etti.

Sanchez'in gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kaynak: AA

