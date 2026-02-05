İspanya'dan 500 Bin Göçmene Yasal Statü - Son Dakika
İspanya'dan 500 Bin Göçmene Yasal Statü

İspanya\'dan 500 Bin Göçmene Yasal Statü
05.02.2026 13:39
Başbakan Sanchez, 500 bin düzensiz göçmene yasal statü verilmesini savundu, büyüme için gerekli dedi.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde 500 bin düzensiz göçmene yasal statü verilmesi kararını savunarak, "Batı'nın insanlara ihtiyacı var. Göçü benimsemezsek ekonomilerimiz ve kamu hizmetlerimiz ayakta kalamayacak" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York Times gazetesi için 'İşte Batı'nın Göçmenlere İhtiyaç Duymasının Nedeni' başlıklı bir makale kaleme aldı. Sanchez makalesinde, İspanya hükümetinin geçen ay yürürlüğe koyduğu ve ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin belgesiz göçmene oturma ve çalışma izni yolunu açan kararnameyi savundu. Ülkesindeki göçmenlerin toplumsal hayattaki yerine dikkat çeken Sanchez, "Yaşlı anne-babalarımıza bakıyorlar, soframızdaki yiyecekleri hasat ediyorlar. Onlar topluluğumuzun bir parçası ancak yasal belgelere sahip değiller. Sonuç olarak vergi ödeyemiyor veya sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kararın arkasında iki temel neden olduğunu belirten Sanchez, bunları ahlaki ve pragmatik sebepler olarak sıraladı. İspanya'nın bir zamanlar göç veren bir ülke olduğunu hatırlatan Sanchez, "Şimdi roller değişti. Ekonomimiz gelişiyor ve yabancılar İspanya'ya taşınıyor. Akrabalarımızın başka ülkelerde bulmayı umduğu misafirperver toplumu yaratmak bizim görevimiz" değerlendirmesinde bulundu.

'GÖÇMENLERİ MÜMKÜN OLAN EN DÜZENLİ VE ETKİLİ ŞEKİLDE ENTEGRE ETMELİYİZ'

Sanchez, pragmatik nedenin ise demografik gerçekler olduğunu vurgulayarak, "Batı'nın insanlara ihtiyacı var. Şu anda çok az Batı ülkesi artan bir nüfus oranına sahip. Göçü benimsemedikleri sürece, ekonomilerini ve kamu hizmetlerini ayakta tutmalarını engelleyecek keskin bir demografik düşüş yaşayacaklar. Gayri safi yurtiçi hasılaları durgunlaşacak. Sağlık ve emeklilik sistemleri zarar görecek. Ne yapay zeka ne de robotlar, en azından kısa vadede bu sonucu engelleyemeyecek. Düşüşü önlemenin tek yolu, göçmenleri mümkün olan en düzenli ve etkili şekilde entegre etmektir" dedi.

Bazı liderlerin göçmenleri sınır dışı etmeyi seçtiğini, kendilerinin ise entegrasyon yolunu tercih ettiğini kaydeden Sanchez, aşırı sağcı politikalara da tepki gösterdi. Batılı liderlere çağrıda bulunan Sanchez, "Batılı uluslar olarak, kapalı ve yoksullaşmış toplumlar olmakla açık ve refah içindeki toplumlar olmak arasında bir seçim yapmalıyız. Büyüme veya gerileme. Önümüzdeki iki seçenek budur ve büyüme derken sadece maddi kazançtan değil, aynı zamanda manevi gelişimimizden de bahsediyorum. Benim için seçim açık. Refahımız ve insan onuru adına, umarım pek çok kişi de bu yolu izler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, İspanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'dan 500 Bin Göçmene Yasal Statü

SON DAKİKA: İspanya'dan 500 Bin Göçmene Yasal Statü - Son Dakika
