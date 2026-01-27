İspanya'dan Belgesiz Göçmenlere Oturma İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanya'dan Belgesiz Göçmenlere Oturma İzni

İspanya\'dan Belgesiz Göçmenlere Oturma İzni
27.01.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, 500 bin belgesiz göçmene hızlandırılmış oturma izni vermeye hazırlanıyor.

İspanya'da hükümet, belgesiz göçmenlere hızlandırılmış oturma izni vermeye hazırlanıyor. Yaklaşık 500 bin göçmeni ilgilendiren kararnamenin önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi planlanıyor.İspanya hükümeti, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan yüz binlerce göçmenin statüsünü bir kararnameyle yasallaştırmaya hazırlanıyor. Salı günü tanıtılan taslak, sosyalist koalisyonun göçmenlerin iş gücüne entegrasyonunu hızlandırmayı hedefleyen reform paketinin temelini oluşturuyor.

İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, düzenlemenin "insan hakları ve entegrasyona dayalı, ekonomik büyüme ve toplumsal entegrasyonla uyumlu bir göç modeli" sunduğunu belirtti. Saiz, ekonomistlerin İspanya'daki güçlü büyüme ve düşen işsizlik oranlarında göçmen kabulündeki açıklığın önemli rol oynadığını vurguladıklarını aktardı.

500 bin göçmen yararlanacak

Hükümetin tahminlerine göre çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Buna göre, 2025 yılı sonunda en az beş aydır ülkede yaşayan ve sabıka kaydı bulunmayan göçmenler hızlandırılmış prosedürle oturum izni başvurusu yapabilecek.

Yetişkinlere verilecek izin bir yıl, çocuklara verilecek izin ise beş yıl geçerli olacak ve uzatılabilecek. On yılın ardından vatandaşlık başvurusu mümkün olacak. Latin Amerikalılar için bu süre daha kısa tutuluyor.

Kararnamenin niteliği gereği hükümet, düzenlemeyi Parlamento onayı olmadan birkaç hafta içinde yürürlüğe koyabilecek. Mecliste daha önce bir vatandaş girişimiyle sunulan benzer bir teklif muhalefet tarafından engellenmişti.

Muhalefet göç kararnamesine tepkili

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, hükümetin planına karşı çıkacağını açıkladı. Feijoo, partisinin gelecek yıl yapılacak seçimleri kazanması halinde mevcut göç politikasını geri çevireceğini söyledi.

Düşünce kuruluşu Funcas'ın verilerine göre İspanya'da geçen yılın başında 840 bin civarında belgesiz göçmen bulunuyordu. Bu sayı sekiz yıl önce yaklaşık 100 bin olarak kaydedilmişti.

Reuters/ TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan Belgesiz Göçmenlere Oturma İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 23:57:27. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya'dan Belgesiz Göçmenlere Oturma İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.