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İspanya'dan İstanbul'a giden uçak Ukrayna'da düştü

18 dakika önce

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a hareket eden kargo uçağı Ukrayna'da düştü.

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a hareket eden kargo uçağı Ukrayna'da düştü. 5 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı.

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a hareket eden Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için inişe geçtiği sırada düştü. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca, düşen uçakta ölenlerin kimlikleri açıklandı. Uçağın pilotu Vitaly Stepanenko, pilot yardımcısı Igor Majewski, denizci Yuri Kuzmenko, teknisyen Igor Zavadyuk ve radyo operatörü Vladimir Kirilenko'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanede yaşam savaşı veren kişilerin kimliği ise mühendisler Oleg Şakhov, Andrey Amelkin ve Andrey Koryakin olarak açıklandı.

(İHA)

İspanya'dan İstanbul'a giden uçak Ukrayna'da düştü

İstanbul, İspanya, Ukrayna, Vigo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü
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