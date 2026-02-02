İspanya ve Lübnan Arasında İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
İspanya ve Lübnan Arasında İşbirliği Anlaşmaları

02.02.2026 18:17
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İspanya'da üç mutabakat zaptı imzaladı ve destek sözü aldı.

İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

İspanya Başbakanlık kurumu, Sanchez-Avn görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2027 İşbirliği Yönetim Planı kapsamında İspanya'nın öncelikli ülkesi ilan edilen Lübnan ile kalkınma, diplomasi ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik üç mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptları diplomatik eğitim, tarım politikaları, hayvan ve bitki sağlığı üzerine bilimsel ve pazarlama sistemleri ve iki ülkenin milli kütüphaneleri arasında işbirliklerine dayanıyor.

Öte yandan Sanchez, Avn'a, 2027'de sona ermesi planlanan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) sonrasında da bu ülkeye yönelik desteklerini sürdürme sözü verdi.

İspanya hükümeti, 2024 yılında İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansından (AECID) Lübnan'a sağlanan yardımı gelecekteki üç yıl içinde 4 katına çıkararak, 30 milyon avroya yükseltecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Kral 6. Felipe ile de görüştü.

Kaynak: AA

