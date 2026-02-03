İspanyol Demiryolu Sendikalarından Eylem

İspanya'da demir yolu sendikaları, ocak ayında Kurtuba'daki Adamuz ile Barselona'daki Gelida ilçelerinde meydana gelen ve ölümlerle sonuçlanan tren kazalarının ardından demir yolu sisteminin genel güvenliğini ve organizasyonunu güçlendirmek için somut önlemler talep etmek amacıyla eylem yaptı.

Madrid'deki Ulaştırma Bakanlığı binası önünde toplanan sendika üyeleri, demir yollarında kazaların önlenmesi için maksimum güvenlik istedi.

Sendika temsilcilerinden gazetecilere yapılan açıklamalarda, demir yollarında yaygın bir sorun olduğu, bunun tüm iş gücünü etkilediği kaydedildi.

İspanya genelinde 9, 10 ve 11 Şubat'ta demir yolu çalışanlarının greve gideceğini hatırlatan İşçi Komisyonları (CCOO) sendikası, "Grev, işletme ve bakımdan tren trafiğine, tren içi hizmetlere ve kamu hizmetini destekleyen diğer tüm faaliyetlere kadar sektördeki tüm personeli kapsıyor." açıklamasında bulundu.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) da son bir yılda demir yollarında yaşanan kazalarda endişe verici bir artış görüldüğünü belirtti.

Adamuz'da 18 Ocak'ta iki hızlı trenin çarpıştığı kazada, 2'si makinist 46 kişi ölmüş, 292 kişi de yaralanmıştı.

Gelida'da 20 Ocak'ta rayların üzerine düşen istinat duvarına çarpan banliyö treninde de makinist hayatını kaybetmiş, 37 yolcu yaralanmıştı.

Demir yolu işçileri sendikaları bu iki büyük kazanın ardından İspanyol demir yolu sisteminin güvenliğini ve kalitesini garanti altına alacak yapısal değişiklikler talep etmek için 9, 10 ve 11 Şubat'ta sektörde grev ilan etmişti.

Ulaştırma Bakanlığı, Endülüs ile Madrid arasında tren seferlerini kısmi olarak açsa da Madrid-Sevilla hızlı trenlerinin 7 Şubat'tan itibaren normale dönmesini planlıyor.

Katalonya bölgesindeki banliyö trenlerinde halen seferlerde büyük sıkıntılar yaşanırken, birçok noktada ek otobüs seferleri ile yolcuların mağduriyeti giderilmeye çalışılıyor.

Madrid ve Barselona arasında sefer yapan birçok trende bir saatten fazla gecikmeler yaşandığı ve bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.