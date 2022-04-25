İspanyol hükümeti, Fransa'da aşırı sağın yükselmesinden endişeli - Son Dakika
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İspanyol hükümeti, Fransa'da aşırı sağın yükselmesinden endişeli

25.04.2022 12:01
İspanyol hükümeti, Fransa'da aşırı sağın yükselmesinden endişeli

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini liberal görüşlü Emmanuel Macron kazansa da aşırı sağcı Marine Le Pen'in yüzde 41,45 destek bulması, İspanya'da sol hükümette endişe yarattı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini liberal görüşlü Emmanuel Macron kazansa da aşırı sağcı Marine Le Pen'in yüzde 41,45 destek bulması, İspanya'da sol hükümette endişe yarattı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa'da Macron'un kazanmasından dolayı memnun oldukları ancak aşırı sağın bu zamana kadarki en iyi sonucu almasından endişe duyduklarını kaydetti.

Albares, "Fransa'daki aşırı sağın yükselişi, Avrupa entegrasyonunun ve demokrasinin günden güne inşa edilmesi gereken ve güvence altına alınmayan kırılganlığını gösteriyor. Ukrayna'da Putin, Fransa'da Le Pen ve diğer Avrupa ülkelerinde de mevcut olan tüm bu meydan okumalar, otoriter milliyetçiliği temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da son dönemlerde yapılan seçimlere atıfta bulunan Albares, Fransa, Portekiz ve Almanya'da Avrupa'nın birlik içinde yeniden inşasını savunanların hükümete geldiğini, İspanya'daki hükümetin de "adil, güçlü, birlik ve dayanışma içinde olan, çoğulculuğu ve farklılığı savunan bir Avrupa için çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Avrupa'nın temel değeri olan demokrasiyi savunmak için aşırı sağa karşı birlik içinde mücadele etmek gerektiğini vurgularken, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı olan Unidas Podemos lideri Yolanda Diaz da "Avrupa demokratları rahat bir nefes aldı. Fransız halkı sayesinde aşırı sağ yine yenildi." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından, "Vatandaşlar; özgür, güçlü ve adil bir AB'yi savunan Fransa'yı seçti. Demokrasi kazandı, Avrupa kazandı. Tebrikler Emmanuel Macron." paylaşımında bulundu.

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Emmanuel Macron, Marine Le Pen, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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