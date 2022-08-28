İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
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İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi

28.08.2022 11:40
İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul konserinde müzikseverlerin beğenisini kazandı.

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul konserinde müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkan Grammy ödüllü şarkıcıya klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio, cajonda ise Ramon Porrina eşlik etti.

Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziğiyle yeni bir tarz oluşturan İspanyol sanatçı, konser öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Ne zaman buraya gelsem kendimi evimde hissediyorum"

Türkiye'deki sanatçılara, dinleyicilerin kendisine olan ilgisine, Türk yemeklerine ve Türkçe'ye ilişkin düşüncelerini anlatan Buika, Türkiye'ye geldiğinde kendisini hep iyi hissettiğini ve bunun 15 yıldır değişmediğini söyledi.

Türk hayranlarını ailesi gibi gördüğünü ifade eden İspanyol şarkıcı, "Ne zaman buraya gelsem kendimi evimde hissediyorum. Çünkü burada bir sürü arkadaşım var, bir çok insanla tanıştım. En önemlisi de Türk halkı çok tatlı ve mutlu insanlar. Beni her zaman gülümseme ve sevgiyle karşılıyorlar." dedi.

"Dünyanın, genç Türk sanatçıları dinlemesi gerekiyor"

Buika, Türk müzikseverlerin kendisine olan ilgisinin nedenini "dürüst ve doğal olması" olarak açıklayarak, izleyicilerine normal bir insan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sezen Aksu'nun şarkı söyleme şeklini çok beğendiğini vurgulayan usta sanatçı, şunları kaydetti:

"Sezen Aksu harika bir sanatçı. Son zamanlarda genç sanatçıları da dinliyorum, gerçekten şarkı söylemeyi biliyorlar. Söyledikleri şarkılar çok zor ama güzel şarkılar gibi görünüyor. Türkiye'de inanılmaz şeyler yapan bir sürü sanatçı var. Onlardan istediğim müziklerini dünyanın her yerine taşımaları çünkü dünyanın genç Türk sanatçıları dinlemesi gerekiyor. Türkçe dil olarak kulağa gerçekten romantik geliyor. Türkçeyi ilk duyduğumda karşımdakinin 'seni seviyorum' dediğini düşündüm."

"Aşkın ve kavgan için savaş, pes etme"

Türk yemeklerini sevdiğini, en çok da etli yaprak sarmayı beğendiğini kaydeden Buika, hayranlarına şu mesajları verdi:

"Aşkın için savaş. Kimsenin aşkının karşısında durmasında izin verme. Aşkın ve kavgan için savaş, pes etme. Seni kim aşağı itmek isterse istesin, bunu yapmasına izin verme."

Birkaç kez Latin Grammy ödüllerine aday gösterilen ve 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, sahne performansıyla da konsere gelenlerin beğenisini kazandı.

Ünlü şarkıcı konserde, "Cisne Blanco", "Te Busque", "Salvaora", "No Habra Nadie en el Mundo" ve "Yo me lo Merezco" eserlerinin de arasında bulunduğu sevilen şarkılarını söyledi.

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Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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