ISPARTA Ağaca çarpıp, 3 kilometre gitti - Son Dakika

Isparta'da bir sürücü, otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra durdu.

*- Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye ceza uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 110. Cadde üzerinde meydana geldi. Erol A.'nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç otomobilin üzerine devrilirken, sürücü buna rağmen yaklaşık 3 kilometre daha aracıyla ilerledi. Erol A. daha sonra otomobili 127. Cadde üzerinde park etti.

Otomobilin üzerinde ağaç olduğunu gören vatandaşlar yardıma koştu. Otomobilin üzerindeki ağaç kaldırılırken, polise ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada sürücü Erol A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı.