Isparta'da 10 günlük 'Zehir' bilançosu: 58 gözaltı, 9 tutuklama

Isparta'da narkotik polisinin, düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, kullanım aparatları, silah ve hassas terazi ele geçirildi.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaret, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Narkotik polisinin 1-11 Kasım tarihleri arasında, farklı adreslerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, yakalanan şüphelilerle birlikte ayrıca, 150.24 gram metamfetamin maddesi, 179.84 gram esrar maddesi, 108.4 gram skunk esrar maddesi, 29.15 gram eroin maddesi, 28.85 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 3.78 gram kenevir tohumu, 5 adet sentetik ecza, 0.2 gram afyon sakızı, 2 adet kurusıkı tabanca ile 25 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir" denildi. - ISPARTA