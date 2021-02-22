Isparta'da Akçay Barajı ile 22 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak - Son Dakika

Isparta'da Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü tarafından inşaat çalışması devam eden Atabey ilçesindeki Akçay Barajı ile 22 bin 170 dekar tarım arazisinin suya kavuşması bekleniyor.

Atabey ilçesinde inşaatı devam eden Akçay Barajı tamamlandığında, Isparta'nın en yüksek gövde yüksekliğine sahip barajı olma özelliği taşıyacak. Temelden yüksekliği 85 metre olan baraj, işletmeye açıldığında 22 bin 170 dekar mümbit tarım arazisi suya kavuşacak. Barajda 9 milyon 800 bin metreküp suyun depolanması hedefleniyor.

Önyüzü beton kaplamalı, kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan baraj sayesinde, bölge halkına ve ekonomiye yılda 32 milyon 950 bin TL'lik ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. - ISPARTA