Son Dakika Haberleri: Isparta'da arazi yangınında hububat ekili alan yandı
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Isparta'da arazi yangınında hububat ekili alan yandı

1 saat önce

Isparta'da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'da arazi yangınında hububat ekili alan yandı, System.String[]
Isparta'da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu kenarındaki arazilerdeki yangın nedeniyle çıkan duman rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılırken, zaman zaman trafikteki görüşe de engel oldu. Kısa süre sonra söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında Isparta Afyonkarahisar Karayolu üzeri Keçiborlu ilçesi sınırında kalan bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, şehirlerarası karayolu kıyısındaki hububat ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafa yayılan duman, zaman zaman trafikteki görüşü de etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine yangına Keçiborlu itfaiye ekipleri ile çevredeki bölgelerden gelen ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, polis ekipleri de trafikte güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra söndürülerek kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa
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