Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor - Son Dakika

Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor

14.10.2020 10:36
Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Bağkonak Göleti'nde devam eden bakım ve onarım çalışmaları sona yaklaşırken, Devlet SU İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, göletin tamamlanmasıyla birlikte 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanmasının hedeflendiğini belirtti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Bağkonak Göleti'nde devam eden bakım ve onarım çalışmaları sona yaklaşırken, Devlet SU İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, göletin tamamlanmasıyla birlikte 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yalvaç ilçesindeki Bağkonak göleti 19985 yılında Köy Hizmetleri tarafından yapılarak işletmeye alındı ve sonraki yıllarda DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından bakım, onarıma alındı. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu' projesi kapsamında göletin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Sulama sezonuna yetişmesi hedefleniyor

Yalvaç Bağkonak Gölet'inin bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Gövde dolgu çalışmaları tamamlanan gölette, memba alanında rezervuar kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların yaklaşık %93'lük bölümü tamamlanmıştır. Gölette yılsonundan itibaren su tutularak önümdeki yıl sulama sezonuna hazır hale getirilmesi ve 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedeflenmektedir" dedi.

Milli ekonomiye 8 milyon 500 bin TL gelir artışı bekleniyor

Kaya Yıldız, temelden yüksekliğe 27 metre ve 1.75 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak Bağkonak Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla tarlalardaki verimin artacağını ayrıca bölgede ürün çeşitliliğinin de sağlanacağını ifade etti. Yıldız, göletle birlikte milli ekonomiye yıllık 8 milyon 500 bin TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. - ISPARTA

Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor
Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor
Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor

Kaya Yıldız, Bağkonak, Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor - Son Dakika

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