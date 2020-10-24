Oğluna ilk başta babasının intihar ettiğini söyleyen Emel G'nin av tüfeğiyle vurduğu Yılmaz'ın cesedini yaktığı öne sürüldü.

Bölgeye gelen ekipler, Yılmaz'ın boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Emel G'yi gözaltına aldı

Isparta 'nın Senirkent ilçesinde bir kadın, eski eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi

Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı