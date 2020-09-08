Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıkaşıkara köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:47 - Kaynak: AA
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