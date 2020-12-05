Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Gürocak, AA muhabirine hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Yetkililerden yardım bekliyorum, sermayemin yarısından çoğu telef oldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Bunun üzerine hemen elektrik sistemi kapatılırken hayvanlardan 7'sinın telef olduğu anlaşıldı.

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