Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I, dün ormanlık alanda eşi Yadigar I'yı tabancayla yaralamış, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Büyükgökçeli, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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