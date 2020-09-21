Isparta'da görme engelliler ilk kez bisiklet deneyimi yaşadı - Son Dakika

Isparta'da görme engelliler ilk kez bisiklet deneyimi yaşadı

ISPARTA - Görme engelli vatandaşlar Avrupa Hareketlilik Haftasında, trafiğe kapalı alanda ilk kez bisiklet deneyimi yaşadılar. Bu duyguyu kendilerine yaşatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden görme engelli vatandaşlar, "Hayatımızda ilk defa bisiklete bindik, mükemmel bir duyguydu. İçimizde kalan uhdeyi atabilmek için harikaydı" dedi.

Isparta Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında görme engellilere yönelik tandem bisiklet turu düzenledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yıl 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasına görme engellileri de dahil etti. Etkinlik kapsamında Isparta'daki görme engelli vatandaşlar belediye personeli ile birlikte çift kişilik tandem bisikletlere bindi, görme engellilere elektrikli scooter da eşlik etti.

Trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen etkinlikte görme engelliler ilk kez bisiklet deneyimi yaşarken, duydukları mutluluklarını ifade ettiler.

"Bu sporu devam ettirmeyi isteriz"

Türkiye Görme Engelliler Isparta Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Ali Özbey, böyle bir etkinlik düzenlenmesinden ve kendilerinin de buna dahil edilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Kendileri için farklı bir etkinlik olduğunu dile getiren Özbey, "Bu faydalı bir spor. Bu sporu devam ettirmeyi isteriz" dedi.

"Bisiklete binmeyi çok istiyorduk"

Tandem bisiklet deneyimi yaşayan görme engelli dernek üyelerinden Osman Şahin de, "Bisiklete binmeyi, sürmeyi çok istiyorduk. Daha önce binen arkadaşlarımız deneyimlerini anlatıyorlardı, bizimde içimiz gidiyordu. Bu konuda bize öncü olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Tandem bisiklet sporunu en güzel şekilde yaparak şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" görüşlerinde bulundu.

"Hayatımızda ilk defa bisiklete bindik"

Görme engelliler olarak bu sporun içerisinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren üyeler, "Başkanımıza bu etkinlikte bizlere de yer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde evde kaldığımız bu günlerde böyle bir spor bizler için çok güzel oldu. Tandem bisiklete ilk defa bindik, mükemmel bir duyguydu. İçimizde kalan uhdeyi atabilmek için harikaydı. Hayatımızda ilk defa bisiklete bindik. Görmediğimiz için tedirgin olduk, pedal çevirebilir miyiz diye düşündük. Harika bir duygu ve deneyim yaşadık. Belediye Başkanımız bizleri düşünmüş böyle bir organizasyon yapmış çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir heyecanı yaşadık" şeklinde görüşlerini belirttiler.