Son Dakika Haberleri: Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisi
Son Dakika Güncel Isparta'da 'İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu' söyleşisi

Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisi

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisine katıldı.

Isparta'da

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisine katıldı.


Küçükkalay, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ekonomi Yönetim Topluluğu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesince ortaklaşa SDÜ Konferans salonunda düzenlenen programın konuğu oldu.


Okumanın çok önemli bir kavram olduğunu anlatan Küçükkalay, şöyle konuştu:


"Bilgisi olmayanın fikri olmaz. Bu sözden yola çıkaraktan gençlere tavsiyem, Okuyun, çok okuyun. Bence her şeyin başı okumak. Hiçbir iktisadi konu aslında ideolojik dünyadan bağımsız değildir. O sebeple iktisadi konulara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. O ihtiyadı elden bırakırsanız o bilginin kölesi olursunuz. Kölesi olduğunuz bilginin arka plandaki ideolojinin de hizmetçisi olursunuz, farkında olmazsınız. Bu farkındalığı yaratmak adına konuşmamın katkı sağladığını düşünüyorum."

Küçükkalay, söyleşinin sonunda Adam Smith kitabını imzaladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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