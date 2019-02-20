Son Dakika Haberleri: Isparta'da Korkutan Yangın

Isparta'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Isparta'da spot eşya satışı yapılan işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'da Korkutan Yangın, System.String[]
Isparta'da spot eşya satışı yapılan işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 2 katlı işyerindeki eşyalar zarar görürken, söndürme çalışmaları sırasında kullanılan sular işyerini bastı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Yayla Mahallesi İsmetpaşa Caddesi (11.Cadde) üzerinde Murat D.'ye ait spot eşya satışı yapılan mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinde bulunan plastik ve ahşap eşyaların tutuşmasıyla alevler bir anda 2 katı da sardı. Yangının yaşandığı dakikalarda büyüyen alevler ve duman yoldan geçenlere de korku dolu anlar yaşattı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 ekibin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte çevredeki ev ve işyeri sahipleri de rahat bir nefes aldı.

Yangının çıktığı işyerinde yüklü miktarda hasar ve zarar meydana geldi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Yayla Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa
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