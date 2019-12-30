Isparta'da midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

Isparta'da midibüs devrildi: 12 yaralı
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Isparta-Afyonkarahisar karayolunda midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
Isparta-Afyonkarahisar karayolunda midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar karayolunda kontrolden çıkan 32 UC 005 plakalı midibüsün refüjde yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 yolcu yaralandı. Midibüsün Bolu Borlu'dan Isparta istikametine gittiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.
(İHA)
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