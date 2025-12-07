Çocukların motosiklet yolculuğu kanlı bitti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yola savrulan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 11 yaşındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Kazada Büyükköse ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Kadirhan B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Bolat Emir Büyükköse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadirhan B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.