Son Dakika Haberleri: Isparta'da öğrenciler yiyeceklerden Türk Bayrağı sergisi
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Isparta'da öğrenciler yiyeceklerden Türk Bayrağı sergisi

2 saat önce

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, 81 ilde şanlı bayrağım isimli e-twinning projesi kapsamında lise öğrencileri tarafından, mantı, kadayıf ve farklı yiyeceklerden yapılan Türk Bayrakları beğeni topladı.

Isparta'da öğrenciler yiyeceklerden Türk Bayrağı sergisi, System.String[]

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, 81 ilde şanlı bayrağım isimli e-twinning projesi kapsamında lise öğrencileri tarafından, mantı, kadayıf ve farklı yiyeceklerden yapılan Türk Bayrakları beğeni topladı.


Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Güney Çatal, öğretmen arkadaşları ve öğrencileriyle 'Bayrak' temalı projeye ev sahipliğini yaptı.


Proje çerçevesinde, 81 ilde e - twinning projesine katılan lise öğrencileri tarafından tasarlanan birbirinden güzel Türk Bayrakları,görsel bir şölen oluşturdu. Keçiborlu ilçe ve kent protokolünün ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.


Serginin 20 Eylül'e kadar açık kalacağı bildirildi. - ISPARTA

Keçiborlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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