Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ekonomi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis aracının kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
21:40 Dominik Cumhuriyeti Venezuelalılardan vize isteyecek - Son Dakika
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
21:37 Emine Erdoğan: "Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba... - Son Dakika
21:34 Ürdün ve Esed rejiminin Sanayi Bakanları arasında telefon diplomasisi - Son Dakika
21:33 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:44:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]