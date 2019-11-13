Isparta'da Roma Dönemi'ne ait 163 adet sikke ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Gaziantep'ten Isparta'ya gelen 2 şüpheli ile birlikte Roma Dönemi'ne ait 163 adet sikke ele geçirildi.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Isparta'ya gelen şahısların ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu, Şarkikaraağaç ilçesinde bunları satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, A.S.(32) ve H.T. (35) isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Jandarma tarafından, şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 163 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi ise gözaltına aldı.



Şüphelilerin, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA