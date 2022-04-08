Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika

Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak

ISPARTA Isparta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tıbbi ve aromaterapik bitkiler konulu çalışma programı gerçekleştirildi. İl genelinde seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak.

Isparta Anadolu Lisesi'nin düzenlediği programda, salgın ile birlikte insanlarda bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral potansiyele sahip olan bitkisel kaynaklı ürünlerin geliştirilmesinin büyük önem kazandığına dikkat çekildi. Ayrıca kentin sahip olduğu endemik bitki çeşitliliği ve aromatik bitki kültür yetiştiriciliği potansiyeli bakımından Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri olduğu kaydedildi. Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Tezcan, bu projede Atabey Çöveni, çörekotu, Isparta gülü, Ekinezya, Kuyucak Lavantası, Rezene, oğul otu gibi bitkilerden oluşan toplamda 10 adet tıbbi aromatik bitkiyi seçtiklerini ve bunları uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Tezcan, "ERASMUS projemizi başvurusu kasım ayında inşallah yapılacak bu şekilde Isparta'mızın endemik ve tıbbi aromatik bitkilerini tanıtmak için bu çalışmayı yaptık herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Görgün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.