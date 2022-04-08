Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak

08.04.2022 11:46

Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacakISPARTA Isparta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tıbbi ve aromaterapik bitkiler konulu çalışma programı gerçekleştirildi.

Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak

ISPARTA Isparta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tıbbi ve aromaterapik bitkiler konulu çalışma programı gerçekleştirildi. İl genelinde seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak.

Isparta Anadolu Lisesi'nin düzenlediği programda, salgın ile birlikte insanlarda bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral potansiyele sahip olan bitkisel kaynaklı ürünlerin geliştirilmesinin büyük önem kazandığına dikkat çekildi. Ayrıca kentin sahip olduğu endemik bitki çeşitliliği ve aromatik bitki kültür yetiştiriciliği potansiyeli bakımından Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri olduğu kaydedildi. Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Tezcan, bu projede Atabey Çöveni, çörekotu, Isparta gülü, Ekinezya, Kuyucak Lavantası, Rezene, oğul otu gibi bitkilerden oluşan toplamda 10 adet tıbbi aromatik bitkiyi seçtiklerini ve bunları uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Tezcan, "ERASMUS projemizi başvurusu kasım ayında inşallah yapılacak bu şekilde Isparta'mızın endemik ve tıbbi aromatik bitkilerini tanıtmak için bu çalışmayı yaptık herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Görgün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak
Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak
Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak

YORUMLAR
500
Derecik ve Şemdinli 50 bin arılı kovana ev sahipliği yapıyor Derecik ve Şemdinli 50 bin arılı kovana ev sahipliği yapıyor Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

Anadolu Lisesi, Isparta, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da seçilen 10 tıbbi aromatik bitki uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement