Boşanma aşamasında olan A.Ö. ile eşi Ö.Ö. arasında Garip köyünde tartışma çıktı. Bu sırada A.Ö'nün yanında bulunan Y.B, kadına silahla ateş etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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