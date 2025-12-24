Isparta'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Isparta'da akşam saatlerinde sis etkili oldu.
Kent merkezi ve çevre yollardaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Isparta'da Sis Etkili Oldu
