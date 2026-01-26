Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken 7 şüpheliyi tutukladı, 4 aranan hükümlüyü yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18–24 Ocak tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda; 7 bin 119 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 60,45 gram metamfetamin, 3,29 gram esrar, 19 adet sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan işlemler kapsamında 23 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 8 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 aranan şahsın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA