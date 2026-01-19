Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 5 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı.
