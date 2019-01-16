Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılırken, O.A. ve M.R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:53 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü