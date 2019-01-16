Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılırken, O.A. ve M.R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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