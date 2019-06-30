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ISPARTA Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralı

46 dakika önce

Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralıIsparta'da sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet seyir halindeki kamyonete arkadan çarpıp devrildikten sonra yolda yürüyen yayaya çarptı.

Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralı
Isparta'da sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet seyir halindeki kamyonete arkadan çarpıp devrildikten sonra yolda yürüyen yayaya çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. 32 PE 921 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 32 LF 413 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası devrilen motosiklet asfaltta sürüklenirken, o sırada yoldan yürüyen bir kişiye daha çarptı. Kazada motosiklette bulunan Emre Kınay (21) ve Osman Sağlık (17) yaralandı. Motosikletin çarptığı kişi ise yara almadı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Osman Sağlık tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Emre Kınay'ın göğüs cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin kamyonete ardından da devrilip sürüklenerek yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar yer aldı.
ISPARTA Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
İstanbul Caddesi, Isparta, Motosiklet, Güncel
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