"Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada" - Son Dakika

"Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada"

16.11.2020 15:55

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, sosyal yardımlar anlamında kentte son 17 yılda toplam 789 milyon lira harcama yapıldığını belirtti.

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, sosyal yardımlar anlamında kentte son 17 yılda toplam 789 milyon lira harcama yapıldığını belirtti. Kütük, Isparta'nın nüfusa oranla koruyucu aile bakımından ülke birincisi olduğunu söyledi.

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Genel Meclisi'nde devam eden İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçe görüşmelerinde kurumu adına sunum yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kentteki yatırımlarını anlatan Kütük, Isparta'da 2002-2020 yılları arasında yapılan sosyal yardımlara bakıldığında 58 kat artış görüldüğünü ifade etti.. Kütük, "Sadece 2020 yılında sosyal yardım 233 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu rakam engelli, yaşlı, sosyal yardım ihtiyacı olanlara ve şehit yakınları ile gazilerimize yapılan yardımlardır. Devletimiz o kadar büyük ki her konuda vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyor" dedi.

"Bütün gayretlerimiz ve çalışmalarımız insana yönelik"

Kentte son 17 yılda yapılan sosyal yardım tutarının toplam 789 milyon lira olduğuna değinen Yakup Kütük, "Özel İdaremiz de güzel çalışmalar yapıyor. Onlar yol, bina yapıyorlar biz de insana yatırım yapıyoruz. Bütün gayretlerimiz ve çalışmalarımız insana yönelik" dedi.

"Evde bakım hizmetinde 3 bin 25 aileye ödeme yapıyoruz"

Bakanlık adına verilen hizmetlerden bahseden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, şunları kaydetti: "Evde bakım hizmetimiz var. Annesine, babasına ve çocuğuna engelli olduğu için bakanlara yardım yapıyoruz. 2020 yılında 3 bin 25 kişiye aylık bin 540 lira ödeme yaptık. Bugüne kadar bu alanda 346 milyon lira ödeme yapmışız. Biz bu şekilde 3 bin 25 kişiyi engelli vatandaşlarımıza baktığı için istihdam etmiş oluyoruz.

"376 çocuğumuzun başını okşuyoruz"

Sosyal ekonomik destek programımız var. Bu çocuklar için ödenen bir yardım. Isparta'da devletimiz aracılığıyla 2020 yılında bin 376 çocuğun başını okşuyoruz. Aileler bölünmesin, çocuklar ailesiz kalmasın diye aylık ortalama bin ila bin 500 lira yardım yapıyoruz. Tersinden baktığımızda bu yardım olmasa bu çocuklar ailesiz kalacak ve yurtlarda bakılmaya başlanacak. Biz çocuklarımızı anne ve baba ayrılmış bir tarafın yanında veya dedesinin, amcasının yanında tutmaya çalışıyoruz.

"Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile açısından ülke birincisidir"

Koruyucu aile modelimiz var. 84 ailenin yanında 108 çocuğumuz koruyucu aile yanında bakılıyor. Bakanlık olarak çocuğu hemen alıp yurda, yuvaya ve eve yerleştirme taraftarı değiliz. Aile yanında bakılmasını önemsiyoruz. Bu anlamda Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile açısından ülke birincisidir. Bu alanda 15.2 milyon lira harcama yapıldı." - ISPARTA

Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada
Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada
Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada
Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada
Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada

Pandemi Sosyal Destek, Koruyucu Aile, Engelli, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada' - Son Dakika


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