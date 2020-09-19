Isparta'ya 23 Km'lik bisiklet yolu - Son Dakika

Isparta'ya 23 Km'lik bisiklet yolu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şehir merkezinde toplam 23 km'lik bisiklet yolu projelerinin olduğunu belirterek, yapımı tamamlanan Adliye-SDÜ Batı Kampusu arasında açılan 5 km'lik yoldaki bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Isparta'ya 23 Km'lik bisiklet yolu, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şehir merkezinde toplam 23 km'lik bisiklet yolu projelerinin olduğunu belirterek, yapımı tamamlanan Adliye-SDÜ Batı Kampusu arasında açılan 5 km'lik yoldaki bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla gerçekleştiriliyor. Isparta Belediyesi de şehirde bir takım etkinliklere imza atarken diğer taraftan da kentte bisiklet yolu oluşturmaya devam ediyor. Bunun son örneği Adliye - SDÜ Batı Kampusu arasına açılan 5 km'lik bulvara bisiklet yolu oluşturulması oldu. Yolun her iki şeridinde gidiş-geliş olarak yapılan bisiklet yolunun tamamlanmasıyla birlikte, yolda işaretleme çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yolda 'bisiklet yolu' ve yön işaretlemesi yaptı, bisikletçilerle birlikte yeni yolda pedal bastı.

Bisiklete binmeyi özenilir hale getirmek istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bisiklete binmek istiyoruz ancak bisiklet yolu mu var diye sorulabilir. Bisiklet yollarımızı çoğaltıyoruz. Şu anda SDÜ Doğu ve Batı bulvarlarında, hem Gökçay'dan Kirazlıdere'ye gidiş-geliş olarak toplamda 23 km'lik bisiklet yolu çalışması içerisindeyiz. Bunun üniversite hattını tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde de SDÜ Doğu Kampusu bölümüne inerek doğu bulvarındaki çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

Bisiklet yollarının önemine değinen ve hareket etmeyen bir toplum olduklarını kaydeden Başdeğirmen, "Her türlü işimizi araçla görmeye alışmış bir toplumuz. Bisiklete binmiyoruz, alışkanlığımız yok. Bisiklete binildiğinde hem yakıttan tasarruf, emisyonu azaltma, çevreye faydalı olma ve hem sağlıklı bir hayat anlamları var. Yapmamız gereken araçtan inip bisiklete binmek" görüşlerinde bulundu.

Gençleri bisiklete binmeye, hareketli hayata davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizde bisikletle yaşamak, hareket etmek anlamında bu hafta içerisinde farkındalıklar ortaya koyuyoruz" dedi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Bisiklet, Isparta, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'ya 23 Km'lik bisiklet yolu - Son Dakika

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