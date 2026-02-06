İsrail, 2 Fransız Vatandaşını Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, 2 Fransız Vatandaşını Gözaltına Aldı

06.02.2026 17:24
İsrail, Batı Şeria'da 2 Fransız vatandaşı gözaltına aldı; Fransa Dışişleri Bakanlığı durumu takip ediyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Fransız vatandaşını gözaltına aldığı belirtildi.

Fransız diplomatik kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Fransızı gözaltına aldığını doğruladı.

Kaynaklar, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu gözaltılardan haberdar edildiğini ve 2 Fransızın konsolosluk korunması kapsamında haklarının gözetilmesi için İsrail makamlarıyla yakın iletişimde olduğunu belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden dün yapılan açıklamada, 2 Fransız vatandaşın İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde gözaltına alınması ve tutuklu kalmasından endişe edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Fransızların işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli köy sakinlerine yönelik "sömürge şiddetini" belgelediği sırada gözaltına alındığı kaydedilirken, bu vatandaşların Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) adlı sivil toplum kuruluşu ile birlikte sahada olduğu aktarıldı.

Bu olayın, bölgede uluslararası aktivistlere yönelik gözaltı ve sınır dışı edilme kararlarının arttığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun arkasında "Filistinlileri destekleyenleri izole etme isteğinin yattığı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Fransız makamlarının sessizliğine anlam verilemediğinin altı çizilirken, "Dışişleri Bakanlığı beklemeksizin vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep etmeli." denildi.

Kaynak: AA

