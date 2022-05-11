İsrail, Aljazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında "ortak soruşturma" teklif etti - Son Dakika
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İsrail, Aljazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında "ortak soruşturma" teklif etti

11.05.2022 09:42
İsrail, Aljazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında "ortak soruşturma" teklif etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin "Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini" açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin "Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini" açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu Son dakika... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü Son dakika... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Aljazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında 'ortak soruşturma' teklif etti - Son Dakika


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