Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan umre dahil tüm ziyaretlerden ek vergi alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]