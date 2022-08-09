İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

09.08.2022 12:23
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 40 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 40 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirdiği, evlerden birinin etrafını sardığı ve bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmaların patlak verdiği bildirildi. Baskında 3 Filistinlinin öldürüldüğü ve 4'ü ağır yaralı olmak üzere 40 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı aktarıldı. İsrail güçlerinin ayrıca bir ambulansın yaralılara ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bazı silahlı saldırılardan aranan Filistinli İbrahim Al-Nabulsi'nin yakalanması için Nablus'ta operasyon düzenlendiği duyuruldu. - BATI ŞERİA

YORUMLAR
500
İsrail, Gazze'deki Filistinli işçiler için Erez Sınır Kapısı'nı açtı İsrail, Gazze'deki Filistinli işçiler için Erez Sınır Kapısı'nı açtı İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: İHA

Batı Şeria, Kızılay, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:54 Biden'ın durumu içler acısı! Arkadaki askerin durumu her şeyi özetliyor
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
11:35 Ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar sonra anlattı: Su alacak param kalmayınca pavyonda iş aradım
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:57 Balıkesir'de yeraltından gelen sesler sonrası AFAD'dan inceleme: Heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahalle tahliye ediliyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:47 Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 12:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement