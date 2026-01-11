İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil'de bir Filistinliyi öldürdü

11.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtıkları bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, cesedine de el konulduğu bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtıkları bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, cesedine de el konulduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, "Dün gece El-Halil'de işgal güçleri tarafından şehit edilen 58 yaşındaki vatandaş Şakir Felah Ahmed el-Cabari'nin (58) öldürüldüğü ve naaşına el konulduğu bildirildi." açıklamasında bulundu.

Resmi Filistin'in Sesi radyosu da gece İsrail askerlerinin El-Halil'de bir Filistinli erkeği vurarak yaraladığını, ardından gözaltına aldığını duyurmuştu.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerleri, yaralanan Filistinliye ulaşmak isteyen ambulansın bölgeye girişini engellediği belirtilmişti.

Ordudan yapılan açıklamada da söz konusu olayda araçlı saldırı girişimi yapıldığı iddia edilmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasından bu yana Batı Şeria'da da gerilimi tırmandırıyor. Bu süreç boyunca baskınlar, yaygın gözaltılar, mülk tahribatı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi dikkati çekiyor.

Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:51:48. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.