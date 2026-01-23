İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinliyi Öldürdü

23.01.2026 20:17
İsrail askerleri, Nablus'ta 59 yaşındaki Filistinli Cibrin Ahmed Cibir Kat'ı vurdu.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti kırsalında bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Madama kasabasında 59 yaşındaki Filistinli Cibrin Ahmed Cibir Kat'ın İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü ve cenazesinin alıkonulduğu belirtildi.

Nablus Filistin Kızılay Ambulans ve Acil Durum Merkezi Müdürü Emced Ahmed de yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Kat'a ilk yardım ekiplerinin ulaşmasının engellendiğini ve İsrail güçlerince bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın ardından Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistinliler, İsrail'in bu uygulamalarla Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlayan yeni fiili durumlar oluşturduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinliyi Öldürdü
