İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından düzenlenen protestolarda olaylar çıktı - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından düzenlenen protestolarda olaylar çıktı

09.08.2022 15:38
İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından düzenlenen protestolarda olaylar çıktı

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşandı.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Filistinli ve üniversite öğrencisi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ramallah ile Bire kentleri girişlerinde Nablus'ta 3 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinli gençler, İsrail güçlerine taş atarak araç lastiği yaktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında bir Filistinlinin göğsüne gerçek mermi isabet etti. Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine kaldırılan Filistinlinin durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Benzer olaylar El Halil kentindeki Ez-Zaviye Mahallesi, Tulkerem kentinin batı girişi ve Nablus'un güney girişinde de yaşandı.

Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak için Batı Şeria'nın pek çok kentindeki işletmelerde greve gidildi.

Filistinlilerin naaşı toprağa verildi

Nablus'ta ise İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında hayatını kaybeden 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

İbrahim en-Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Cemal Taha'nın naaşları Rafidiya Hastanesinden alındı.

Aileleriyle son veda için bir araya getirilen naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından Nablus'taki kabristana defnedildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede üç gencin öldürülmesine tepki gösteren ve İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar atıldı.

3 Filistinlinin öldürülmesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sabah işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun açıklamada ise Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığı belirtilmişti.

"Filistinli İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" kaydedilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edilmişti. Hakkında yakalama emri bulunan İbrahim en-Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" suçlaması ileri sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından düzenlenen protestolarda olaylar çıktı - Son Dakika
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