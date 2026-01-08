İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nda rastgele ateş açtı.
Kampta yaşayan 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve dün hava saldırısı düzenlemiş, 2 kişi ölmüştü.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ateşiyle 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.