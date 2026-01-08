İsrail Ateşiyle 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Ateşiyle 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

08.01.2026 10:45
Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nda rastgele ateş açtı.

Kampta yaşayan 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve dün hava saldırısı düzenlemiş, 2 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ateşiyle 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

