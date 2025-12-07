İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ihlallerini sürdürerek, özellikle Han Yunus'un doğusunda çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı ve bölgeye yoğun topçu ateşi açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Han Yunus'un doğusunda yer alan mahallelerde patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkım saldırılarını artırırken, aynı anda bölge çevresine yoğun ateş açtı.

Gazze'nin doğu kesimlerinde konuşlu İsrail askerleri de Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde aydınlatma fişekleri atarak, ardından çok sayıda top mermisiyle bölgeyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, dün ve önceki gün Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak, Gazze kenti, Refah ve Megazi Mülteci Kampı'nda art arda bombardımanlar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri arasında yer aldı.

İsrail, Hamas'la 10 Ekim'de imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki resmi kaynaklara göre, 4 Aralık'a kadar yüzlerce ihlal kaydedildi ve bu ihlallerde 367 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.